Кому роботу? В елітній школі Тернополя повідомили про 6 вакансій

Адміністрація Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов 24 липня оголосила конкурс для працевлаштування на такі посади:

№ п/п Посада Вид трудового договору Режим роботи 1. Учитель початкових класів Строковий трудовий договір – 2 ставки Режим роботи відповідно до розкладу уроків та режиму роботи школи, затвердженого директором школи 2. Вихователь групи продовженого дня Строковий трудовий договір – 1 ставка (40 год) Режим роботи відповідно до режиму роботи групи продовженого дня та режиму роботи школи, затвердженого директором школи 3. Вихователь групи продовженого дня Строковий трудовий договір – 0,85 ставки (35 год) Режим роботи відповідно до режиму роботи групи продовженого дня та режиму роботи школи, затвердженого директором школи 4. Учитель інформатики Тимчасово на період перебування у відпустці по догляду за дитиною – 1 ставка Режим роботи відповідно до розкладу уроків та режиму роботи школи, затвердженого директором школи 5. Учитель фізичної культури Безстроковий трудовий договір – 1 ставка Режим роботи відповідно до розкладу уроків та режиму роботи школи, затвердженого директором школи 6. Заступник директора з навчально-виховної роботи Безстроковий трудовий договір – 1 ставка Робочий тиждень відповідно до графіку, затвердженого директором школи

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду вчителя може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має відповідну вищу педагогічну освіту, професійно компетентна, забезпечує нормативні рівні і стандарти виховання та навчання, відповідає загальним етичним і культурним вимогам до педагогічних працівників, має організаторські здібності та фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду заступника директора з навчально-виховної роботи може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності та фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Строки подання документів: 25.07.2019 – 14.08.2019 року

Перелік обов’язкових документів, які подаються на конкурс:

1. Заява про участь у конкурсі.

2. Копія паспорта громадянина України.

3. Ксерокопії документів про освіту з додатками.

4. Копія трудової книжки (за наявності).

5. Копія атестаційного листа (для тих, хто атестувався протягом попередніх п’яти років).

6. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

7. Заповнена особова картка (форма П-2) з відповідними додатками.

8. Копії інших документів, що надають законні переваги.

Адреса, за якою здійснюється прийом документів:

м. Тернопіль, вулиця Грушевського, 3, канцелярія школи, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10 год. до 16 год.