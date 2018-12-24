У Копичинецькій ОТГ переконливу перемогу здобуває кандидат від «БПП «Солідарність» Павло Лосик

У Копичинецькій міській ОТГ, за попередніми даними, на посаду голови громади перемогу здобув кандидат від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Павло Лосик. За нього проголосували понад 60 відсотків виборців.

Павло Лосик переконаний, що Копичинецька громада стане прикладом успішного втілення реформи децентралізації не лише для Тернопільщини, а й цілої України. Він спільно з депутатським корпусом та ініціативними жителями новоствореної ОТГ планує поліпшити інфраструктуру у населених пунктах громади – відремонтувати дороги, продовжувати переведення вуличного освітлення на новітню енергозберігаючу технологію, сприяти створенню сучасних умов навчання у школах, дитячих садочках. Павло Лосик має також намір підтримати сферу культури, сприяти поліпшенню умов медичних послуг, запроваджувати нові методи роботи органів місцевого самоврядування з метою залучення інвестицій, створення нових робочих місць.

Біографічна довідка: Павло Лосик народився 15 червня 1956 року у с. Ромашівка Чортківського району Тернопільської області. З 1978 по 1980 р. навчався у Львівській середній спеціальній школі підготовки начальницького складу МВС. Вищу освіту здобув у Київській вищій школі МВС. Загальний стаж роботи – 41 рік. З 2015 року – Копичинецький міський голова. Нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України № 8459 від 18 серпня 2004 року, грамотою Верховної Ради України №29-к від 17 січня 2018 року.