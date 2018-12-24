Голова Гусятинської ОТГ подав у відставку

Голова Гусятинської селищної ради ОТГ Михайло Левицький заявив, що подає у відставку. Про це повідомляє Народний Рух України Гусятинщини.

Про це Михайло Левицький повідомив під час 10 сесії 7 скликання 21 грудня: ’’Згідно з статтею 79 Закону про місцеве самоврядування, я маю право себе звільнити з цього всього нафік’’.

“Михайло Михайлович неодноразово мав бажання звільнити займану посаду, однак його оточення не дозволяло йому зробити цей крок. Сидячи в теплих кабінетах, підлеглі голови отримували до 44 тисяч гривень заробітної платні, а в Гусятині завжди були переповнені сміттєві баки, не покошені узбіччя доріг, постійні перебої з водопостачанням, незаконно підняті тарифи на воду, засніжені дороги та тротуари, занепав спорт та багато інших проблем”, — пише Народний Рух України Гусятинщини.

Фото з вільних джерел.