17:51 | 1.11.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Копичинцях молодик побив чоловіка на милицях

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Жителя Чортківського району поліцейські підозрюють у вчиненні розбою. Зловмисник наніс тілесні ушкодження мешканцю Копичинців та викрав у нього майно.

31 жовтня на лінію 102 надійшло повідомлення від 27-річного жителя міста Копичинці про те, що його пограбували. Зі слів потерпілого, у парку він зустрівся зі знайомим, трохи випили, а тоді між ними виник конфлікт. Зловмисник завдав йому тілесні ушкодження, забрав мобільний, банківські картки та милицю з допомогою якої чоловік пересувається, адже має інвалідність.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Чортківського районного управління поліції розшукали кривдника. Ним виявився 22-річний житель одного з сіл району. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили чуже майно. Свій вчинок зловмисник пояснив, що йому не сподобалася поведінка товариша, тому вирішив його провчити.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений и в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *