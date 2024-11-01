У Копичинцях молодик побив чоловіка на милицях

31 жовтня на лінію 102 надійшло повідомлення від 27-річного жителя міста Копичинці про те, що його пограбували. Зі слів потерпілого, у парку він зустрівся зі знайомим, трохи випили, а тоді між ними виник конфлікт. Зловмисник завдав йому тілесні ушкодження, забрав мобільний, банківські картки та милицю з допомогою якої чоловік пересувається, адже має інвалідність.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Чортківського районного управління поліції розшукали кривдника. Ним виявився 22-річний житель одного з сіл району. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили чуже майно. Свій вчинок зловмисник пояснив, що йому не сподобалася поведінка товариша, тому вирішив його провчити.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений и в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.