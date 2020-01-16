У костелі в Збаражі встановлять неймовірної краси ікону Святого Антонія з Падуї

За фінансування директора Благодійного фонду “Пам’ять і любов” Андрія Савчука створено неймовірної краси ікону Святого Антонія з Падуї. Її буде розміщено в костелі у Збаражі. Ікону виконав чудовий і харизматичний художник зі Збаража Анатолій Заморока.

Молитва до Св. Антонія Падевського про чуйне серце:

Дорогий Св. Антонію, вітаю Тебе як свого могутнього заступника перед Богом. Ти знаєш, як ми ганяємося за щастям і як часто і підступно шукаємо його в поганому місці.

Прошу, благай у Господа для нас ласки, якою Він так щедро Тебе наділив. Так, ми більше не шукатимемо щастя надаремно в Божих творіннях, а лише в Ньому Самому, джерелі всякого добра.

Виблагай для нас, могутній Св. Антонію, ласку чуйного серця. Тоді ми бачитимемо Бога в усіх тих, кого зустрічаємо щодня. Нехай наші серця завжди будуть спрямовані до прав¬дивого джерела радості – Ісуса Христа, нашого Господа.

Амінь

Молися за нас, Св. Антонію, щоб ми стали гідними обітниць Христових