У Кременецькій академії розробили новий навчальний посібник

На основі апробованих фахово-теоретичних і навчально-методичних матеріалів кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методики їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Світлана Гуральна підготувала посібник «Сучасна українська музика».

У посібнику систематизовано історичні передумови формування та періоди розвитку сучасної української музики від середини ХХ ст. до наших днів, визначено основні художньо-стильові течії ХХ ст. і техніки композиторського письма.

Значну увагу авторка приділила творчості композиторів київської, львівської, харківської та одеської композиторських шкіл, а про творчість сучасних музичних талантів нашого краю розповіла у розділі «Музична Тернопільщина».

Більш детально зі змістом посібника ви можете ознайомитися за посиланням.