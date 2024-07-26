У Кременці чиновники вимагали «подарунки» за сприяння у безперешкодному веденні бізнесу

📌Кременецькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди посадовцями Кременецького району

🔹Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці органів місцевого самоврядування району організували корупційну схему вимагання з підприємця грошових коштів та інших «подарунків» за допомогу у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, а саме – сприяння у безперешкодному веденні бізнесу.

🔹Серед іншого, підприємець повинен був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок та грошові кошти для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати.

🔹23 липня поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України службову особу під час отримання чергового «подарунка» у вигляді сертифіката магазину «BROCARD» на суму 25 000 гривень. Попередньо нею отримано подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень.

🔹На підставі зібраних доказів особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

🔹Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень та винесено ухвалу про відсторонення від займаної посади на час досудового розслідування.

🔹Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

🔹25.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ще трьом особам – одному із заступників міського голови, старості однієї з громад та керівнику комунального підприємства, які також причетні до отримання грошових коштів від підприємця з використанням наданої їм влади чи службових повноважень.

🔹Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

🔹Досудове розслідування здійснює СВ Кременецького РВП ГУНП в області, оперативний супровід УСР в Тернопільській області ДСР НП України.