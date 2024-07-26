У Чорткові побували журналісти із десяти областей України

25 липня у Чорткові у рамках престуру побували журналісти регіональних видань із десяти областей України. Вони поспілкувались із міським головою Чорткова Володимиром Шматьком, відвідали ряд інфраструктурних об’єктів та дізнавались про історію створення місцевої винарні «Галицькі пагорби».

Журналісти детально дізнались про успішні проєкти з термомодернізації закладів освіти, проєкти у сфері енергоефективності, проєкти щодо встановлення сонячних панелей на будівлях соціальної та критичної інфраструктури, зміни у водоканалі та центральній міській лікарні Чорткова тощо. Говорили про виклики та проблеми, які стоять перед місцевим самоврядуванням в час великої війни, про допомогу українському війську, про локальні та стратегічні завдання.

Також на запрошення журналістів у міську раду завітав місцевий підприємець – Сергій Стельмащук, засновник крафтової виноробні «Галицькі Пагорби». Винороб розповів про ідею створення винарні, сорти виноградів, які використовуються для створення вина, перспективи розширення і т.д.

Далі представники медіа оглянули роботу Чортківського міського комунального центру «Дорога в життя», де щоденно проходять реабілітацію більше двох десятків дітей з інвалідністю. Водночас міський голова розповів про плани розширення центру – у стадії ремонту ще одне приміщення, де реабілітаційні послуги отримуватимуть повнолітні люди з інвалідністю.

Також журналісти побували у нещодавно відкритому соціально-житловому комплексі «Чортків єднає», де smart-квартири отримала майже сотня людей зі сходу та півдня України. Міський голова Володимир Шматько розповів про те, що на реалізацію задуму вдалось залучити відразу три міжнародні проєкти: у рамках одного ремонтували та обладнували будівлю, котельню, харчоблок; у рамках другого – відкрили Центр соціального обслуговування, де роботу знайшло четверо людей з числа ВПО (які проживають у тій же будівлі) та надають послуги за соціальними цінами (ремонт взуття, швейна майстерня, перукарня); у рамках третього – виграли грант на сонячні панелі потужністю 50 кВт (з акумуляторами на 122 кВт*год), що дозволять частково заживити електроенергією будівлю у випадку знеструмлень.

На завершення учасники престуру побували у новому зразковому педіатричному відділенні Чортківської центральної міської лікарні. Журналісти відзначили справді титанічно проведену роботу, якість та продуманість ремонту.