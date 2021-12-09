Співак з Тернопільщини отримав чотири «ТАК» на шоу «Україна має талант»

Музикант з села Ладичин Дмитро Мацьопа покорив суддів у популярному шоу «Україна має талант».

Зараз співак проживає в Тернополі. Свій творчий шлях розпочав ще в дитинстві, повідомляє газета «Воля».

“Життя моєї сім’ї тісно пов’язане з музикою: мама грала колись на бандурі, а тато брав мене на весілля співати. Любов до музики розвивав більше таки тато, хоча мені це не завжди подобалося. Бо замість того, щоб ходити у музичну школу, я хотів з хлопцями грати у футбол. І лише десь років в 14 зрозумів, що це саме те, чим я хочу займатися у майбутньому”, – розповів Дмитро.

Після закінчення школи Дмитро Мацьопа вчився в Тернопільському музучилищі. Зараз хлопець працює, поєднуючи виступи за кордоном та в Україні, також співає у ресторанах, на корпоративах та весіллях.

Взяти участь у шоу підштовхнуло оточення, адже всі помічали талант Дмитра і радили розвивати його, не стояти на місці. “В один момент я сам зрозумів, що мені тут в Тернополі стає затісно, коли після декількох робочих днів на корпоративах хрипне голос, і не можу говорити, хочеться чогось більшого”, – каже Дмитро.

Підготовки до конкурсу, як такої, у хлопця не було. Він відзняв відео і вислав його організаторам, через місяць повідомили, що відео схвалили. Виступаючи на київській сцені, він зачарував суддів та глядачів виконанням пісні з репертуару італійського тріо “Il Volo – Grande amore”, за що і отримав чотири “ТАК”.

“Я відчував натхнення від вашого співу. Мені було приємно вас чути. Хоча очі у вас бігали по сцені, ви хвилювалися. Однак сьогодні ви виступили добре!”, – так прокоментував виступ один із членів журі Женя Кот.