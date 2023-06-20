У Кременці під приватизацію віддають магазин

📌Тернопільщина: нежитлове приміщення

Запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна у складі: приміщення магазину, А (заг. пл. 61,1 м²), панель ЛН-500 (500 Вт), конвектор АКОГ-3, панель ЛН-500 (500 Вт),панель ЛН-500 (500 Вт), модем GPRS для побутових лічильників газу ТКБ з датчиком імпульсів Metrsx, охоронна сигналізація магазину м. Кременець,вага ВТНЕ, касовий апарат MINI-Т-400 ME, лічильник газу G4, конвектор АКОГ-3, що знаходиться на балансі ДП “Укрспирт”.

☝️Завдяки приватизації даного об’єкта через аукціон держава може отримати кошти від продажу майна до загального фонду державного бюджету. Також, інвестор, який купує будівлю на аукціоні, може здійснити ремонт та модернізацію будівлі, що може підвищити економічний розвиток регіону та створити нові робочі місця. Аукціон може залучити більше покупців та стимулювати конкуренцію, що може підвищити кінцеву ціну продажу майна.

💰 Стартова ціна — 326 607,46 грн;

⌛ Прийом пропозицій до участі — до 11 липня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 12 липня 2023 року; http://surl.li/igcxj

📏Площа – 61,1 м²;

📍 Локація — Тернопільська обл., м.Кременець, вул. Шевченка, 59 а.

Детальніше👉http://surl.li/igdau