У Кременці в закинутій будівлі згорів чоловік

6 грудня 2024 року о 07:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в закинутій житловій будівлі за адресою: м. Кременець, вул. Осовиця, 2. На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка 1956 року народження.

Пожежу локалізовано о 07:54 на площі 20 м² та повністю ліквідовано о 09:19. До гасіння залучалися 4 рятувальники та 1 одиниця техніки ДСНС.

Обставини події та причина пожежі встановлюються компетентними органами.

ДСНС наголошує на важливості дотримання правил пожежної безпеки та закликає громадян бути обережними, особливо в осінньо-зимовий період, коли ризик виникнення пожеж значно підвищується.