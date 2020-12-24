У Кременці відбулася унікальна подія – перенесення єврейських надгробків! Про це повідомляє голова БО “МЦ” МОЖЛИВО ВСЕ” Олексій Радчук. Бейт Альмін! Для когось це незрозумілі слова, а для когось це пам’ять, пошана, повага і святиня! – каже Олексій. Бейт Альмін в перекладі з івриту означає “ДІМ ВІЧНОСТІ”, і саме так називається старовинне єврейське кладовище в місті Кременець, яке датується 15-м століттям і є історичною спадщиною України. Два тижні тому до БО “МЦ” МОЖЛИВО ВСЕ” звернулися представники ініціативної групи за деталями по питанню ритуальної точності перенесення Мацев (єврейських надгробків) так як, їхня команда здійснює проекти пов’язані з єврейською історією. Підсумком взаємодії стала вчорашня подія.

Деякий час назад на території Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка проводилися ремонтні роботи з укладання бруківки.

При підготовці до укладання бруківки з попередньої копки ґрунту, будівельники наткнулися на плити. З’явилося питання – заливати плити або вилучити з ґрунту. Коли будівельники спробували перевернути одну з плит, то на зворотньому боці працівники на свій подив виявили написи на івриті.

Керівництво академії прийняло однозначне рішення – вилучити всі плити з ґрунту.

Пізніше з’ясувалося, що плити, які довго лежали у землі – це мацеви з єврейського кладовища Кременця.

І ось 23 грудня 2020 року Мацеви (єврейські надгробки) були перенесені з території КОГПА на територію Бейт Альмін Кременця.

Порядку 23-х елементів було перевезено.

Це важливо зберігати і шанувати пам’ять, в тому числі відновлювати історичну справедливість.

Щоб сьогоднішня подія відбулася та історична справедливість відновилась, було докладено зусиль багатьох…

Велике дякую керівництву КОГПА, яке свого часу прийняло рішення вилучити знайдені мацеви і зберегти.

Велике дякую ініціативній групі, яка представлена ​​депутатом міської ради Кременця Дмитром Мельничуком і соратницею Іванна Харчук . Хочеться відзначити, що Дмитро Мельничук , закатавши рукава, з ретельністю і без перепочинку працював разом з усіма волонтерами.

Велике дякую нашому дорогому другу Martin Reuther , який сконтактував ініціативну групу з нами.

Велике дякую за сприяння Адміністрації міста Кременець і зокрема Миколі Миколайовичу Матвіюк .

Велике дякую науковому співробітнику Тетяна Федорів за консультації!

Велике дякую за консультації і благословіння шановному ребе єврейської громади міста Львів “Турей Захав” Meylakh Sheykhet !

Велике дякую церкві християн віри євангельської “Вода Життя” міста Кременець за забезпечення фінансової частини процесу.

Велике дякую волонтерам БО “Мотиваційний центр “МОЖЛИВО ВСЕ” за працю та старанність. І хоч я в попихах не уточнив прізвище водія автонавантажувача, але його ім’я я запам’ятав добре, його звуть Саша! Цей хлопець творив сьогодні майже неможливе, і його ім’я Господь теж запам’ятав! Те, що було зроблено, увійшло в історію!