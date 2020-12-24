У каплиці-пантеоні в Лішні на Кременеччині вшанували пам’ять Героїв

У селі Лішня на Кременеччині, біля каплички-пантеону Героїв, молитвою вшанували пам’ять загиблих у російсько-українській війні земляків та освятили гранітні плити з іменами полеглих українців.

Приєднався до спільної молитви та вшанування пам’яті й голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Сюди я приїжджаю вже понад 10 років, ще з тих часів, коли ми почали відновлювати неподалік могилу вояків УПА. Після Майдану отець Андрій Любунь звернувся до мене з ідеєю розпочати будівництво каплиці-пантеону, де можна було б згадувати усіх Героїв та молитися за них. Згодом ми заклали наріжний камінь й щороку добудовували щось нове. Сьогодні до каплиці приїжджають сотні людей із різних куточків України, аби віддати шану Героям. Наш обов’язок – продовжити справу борців за волю України. Я низько схиляю голову перед родичами Героїв, висловлюю свої співчуття, а також і вдячність за те, що вселили своїм дітям таку сильну любов до України, – наголосив Михайло Головко.

Протоієрей Андрій Любунь, настоятель парафії Святої праведної Анни села Лішня підкреслив, що голова обласної ради у Лішні – частий гість.

– Я ціную й поважаю Михайла Головка, бо ця людина тут від початків. Чим може, тим до помає. Колись у якості народного депутата, зараз – голови Тернопільської обласної ради, – зазначив отець Андрій Любунь.