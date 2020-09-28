У Кременці відкриють сучасний реабілітаційний центр європейського зразка для дітей та молоді

Сучасний реабілітаційний центр європейського зразка для дітей та молоді збудують у Кременці.

«Це наш спільний проект в рамках програми транскордонної співпраці “Польща-Білорусь-Україна”. Українським партнером проєкту є громадська організація “Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів “Зоря Надії”. Його мета – надання соціальних послуг для дітей з особливими потребами. У центрі зможуть займатися не лише діти з Кременецького району, а й інших населених пунктів. Загалом, більше, ніж 100 осіб. Це перший пілотний проект не лише на Тернопільщині, а й в Україні. Завдяки йому наша область може стати лідером серед регіонів України в сфері надання соціальних послуг за новими методиками та технологіями реабілітації», – зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко.



«Ми плануємо збудувати на протязі 2021-2022 років приміщення площею біля 1700кв.м в історичній частині міста Кременець. Воно розраховане більше, ніж на 100 осіб. Плануємо підписання партнерської угоди з Головним бенефіціаром проекту з міста Замость – громадською організацією “Крок за кроком”, яка є партнером проекту з польської сторони. Також в рамках проекту плануємо створити навчально-тренінгового центру для підвищення кваліфікації фахівців з соціальних послуг. Тут зможуть проходити навчання спеціалісти з усіх регіонів України», – розповів проектний менеджер проекту Володимир Василевський.