У квітні компанія «Бучачагрохлібпром» сплатила своїм працівникам понад 16 мільйонів гривень

У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» фонд заробітної плати за квітень 2021 року склав понад 16 мільйонів гривень.

Так, компанія повідомляє, що за квітень 2021 року фонд оплати праці склав 16 мільйонів 585 тисячі 200 гривень. Загальна кількість працівників – 970 осіб. Середня заробітна плата становить – 17 тисяч 98 грн. Із заробітної плати сплачено: ПДФО- 3 млн. 37 тис.грн.; військовий збір – 253 тис.грн. Окрім цього, підприємством нараховано та сплачено ЄСВ у розмірі 3 мільйони 592 тис.грн.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз зазначає, що підприємство і надалі буде висвітлювати сплату податків й сподівається на те, що місцева влада надасть звіт у доступній формі щодо використання коштів.

– Повага до працівників та гідна заробітна плата є одним із ключових факторів для досягнення успіху підприємства. Усі наші працівники оформлені офіційно. «Бучачагрохлібпром» й надалі буде інформувати громадськість про сплату податків. Закликаємо це робити також інших підприємців. Це дасть змогу розуміти, які саме надходження у бюджети ідуть з нашої місцевості та надалі можуть бути використані для розвитку, – зазначає Петро Гадз.

До слова, за перший квартал 2021 року підприємства Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ» сплатили понад 72 мільйони гривень податків.