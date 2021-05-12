На Тернопільщині реконструюють об’їзну обласного центру

На об’їзній дорозі Тернополя – Гаївському шляхопроводі продовжуються роботи з будівництва нової сучасної дворівневої дорожньої розв’язки.

Також з ініціативи програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується масштабна реконструкція об’їзної дороги, що стане частиною найдовшої в Україні міжнародної траси М-30, котра сполучає Львівську і Луганську області і має загальну протяжність близько 1400 км.

З державного бюджету були виділені кошти на будівництво величезної транспортної розв’язки поруч з Гаївським мостом. Перший рівень шляхопроводу буде служити для пропуску транспорту через об’їзну дорогу. Водночас нижня дорога дворівневої розв’язки з’єднуватиме вул. Гайову і с. Великі Гаї.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у 2021 році, до 30-річчя незалежності України планується відкрити найдовшу трасу в Україні М-30, яка з’єднає Львівську і Луганську області. Частина цієї траси проходить об’їзною міста Тернополя і знаходиться на балансі і утриманні міста, хоча фактично є частиною міжнародної траси. Цією дорогою користуються усі жителі Україні, а також гості із-за кордону.

Нова дорога поєднає міжнародні автомобільні траси М-12 на ділянці Тернопіль – Хмельницький і М-19 на ділянці Тернопіль – Дубно та дозволить звільнити місто від транзитного транспорту, суттєво покращить екологічну ситуацію і безпеку руху в м. Тернопіль.

Перша черга Північної об’їзної Тернополя матиме протяжність 8,6 км. Пропускна спроможність дороги становитиме 40 000 автомобілів на добу.

Нова об’їзна дорога Тернополя буде мати 4 смуги руху та розподільчу смугу шириною не менше 13 м, що в майбутньому дозволить розширити її до 6 смуг руху при збільшенні інтенсивності руху.

Надалі Північна об’їзна дорога буде подовжена від дороги М-19 до дороги М-09 на ділянці Тернопіль – Львів.