22:21 | 10.10.2023
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У Лановецькій громаді відбувся черговий вилов безпритульних тварин

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На території громади були проведені планові заходи з вилову безпритульних тварин (собак), а також їх вакцинації, біостерилізації та кліпсування.

Сьогодні такі заходи було застосовано до 13 безпритульних собак.
Шановні громадяни! Проблема надмірної кількості безпритульних тварин на вулицях громади є результатом байдужості та безвідповідального утримання домашніх тварин, що призводить до неконтрольованого розмноження та збільшення їх кількості.

Закликаємо бути свідомими та взаємно відповідальними!

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