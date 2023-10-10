У Лановецькій громаді відбувся черговий вилов безпритульних тварин

На території громади були проведені планові заходи з вилову безпритульних тварин (собак), а також їх вакцинації, біостерилізації та кліпсування.

Сьогодні такі заходи було застосовано до 13 безпритульних собак.

Шановні громадяни! Проблема надмірної кількості безпритульних тварин на вулицях громади є результатом байдужості та безвідповідального утримання домашніх тварин, що призводить до неконтрольованого розмноження та збільшення їх кількості.

Закликаємо бути свідомими та взаємно відповідальними!