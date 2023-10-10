Вночі на Тернопільщині будуть заморозки

11 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°; температура повітря вдень 13 – 18° тепла.
12 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 6 – 11°, вдень 18 – 23° тепла.
13 жовтня: Хмарно. Дощі. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень 14 – 19° тепла.119:03
За інф. Тернопільського обласного центру з гідрометеорології