Пологи у м. Чортків: все про комфортне народження дитини

Чим ближче підходить час пологів, тим гостріше перед жінкою постає питання: як і де народжувати? Хто буде супроводжувати її у цьому процесі? Якого лікаря обрати? У Чорткові в центральній міській лікарні в пологовому виділення хороші умови для матерів з немовлятами, досвідчені медики, сучасне обладнання та надійне бомбосховище, – запевняють у медичному закладі.

РОЗТАШУВАННЯ, СТАТИСТИКА

Пологове відділення Чортківської лікарні розташоване у тихому мальовничому районі міста за адресою: м. Чортків, вул. Б. Лепкого, 6. У середньому понад 300 діток за рік народжуються у пологовому Чорткова. Чортківське пологове обирають вагітні не лише із Чорткова чи Чортківської громади, а й із різних куточків великої Тернопільщини.

УМОВИ У ПАЛАТАХ

У чортківському пологовому є 16 палат (чотири із них – це відділення патології вагітних) для перебування вагітних та матерів із немовлятами. Серед них є покращені та індивідуальні. У таких палатах є окремий санвузол, ще один диван чи ліжко, на котрому за необхідності чи за бажання може ночувати чоловік чи інший член родини.

ПОЛОГИ – БЕЗКОШТОВНІ!

Саме так! Варто відкинути скепсис та зневіру у зміни, і у випадку вимагання коштів за пологи негайно повідомляти про це керівництву лікарні, адже лише у такому випадку може бути відповідна дисциплінарна відповідь!

Вкотре відкрито і прямо говоримо про те, що відповідно до програми медичних гарантій вартість пологів медичному закладу сплачує держава, а не породілля!

ОБЛАДНАННЯ НА ВИСОТІ

Так як пологи – це не завжди передбачуваний процес, спеціалісти відділення готові до різних екстрених ситуацій: і передчасних пологів, і ургентного кесарського розтину, і реанімації як для мами, так і для малюка. Для цього у пологовому передбачено все необхідне обладнання: монітори пацієнтів, УЗД з трьома датчиками, автомат-інкубатор, фетальний монітор, високочастотний електрохірургічний апарат, два апарати ШВЛ, пристрій обігріву новонароджених з функцією фототерапії, інфузомат, монітор для вимірювання артеріального тиску, система телемедицини для вагітних і т.д.

У НОГУ З ТЕНДЕНЦІЯМИ

У пологовому відділенні з’явилась можливість проводити безболісні пологи під епідуральним знеболенням. Процедуру оплачує Національна служба охорони здоров’я (НСЗУ), тож вона повністю безкоштовною для породіль. Наголошуємо, епідуральна анестезія застосовується лише за бажанням пацієнтки.

ВІЙНА ДИКТУЄ УМОВИ

Щодо бомбосховища у пологовому Чорткова, то воно одне із найбільш безпечних у цілому місті. Стіни в укритті мають товщину аж 60 см! Працівники повністю облаштували його, встановили ліжка для жінок та ліжечка для малюків. Також бомбосховище обладнане всім необхідним для прийняття там пологів.