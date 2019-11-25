13:33 | 25.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У м. Тернополі, внаслідок ДТП, до лікарні потрапила 70-річна жителька м. Луцьк 

Redaktor 1 Views Прокоментуй!

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 листопада близько 17.30 годин в м. Тернопіль по вул. Протасевича, де відбулось зіткнення автомобілів «Volkswagen Amarok» та «ВАЗ-2106». Внаслідок ДТП в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги опинилась 70-річна жителька м. Луцьк, яка перебувала в салоні «ВАЗ-2106». Щоб дістати потерпілу з автомобіля, знадобилась дорога рятувальників, які застосували спеціальні інструменти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *