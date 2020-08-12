Мін’юст пропонує нову послугу – подарункові сертифікати на користування послугами платних камер в українських слідчих ізоляторах.

Подарунковими сертифікатами можна заплатити за більш комфортні камери у СІЗО. Зокрема, вартість послуги у Чортківську установу виконання покарань №26 складає 356 грн. за добу, 1247 грн. за тиждень, 2672 грн. за місяць.

“Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання”, – написав міністр юстиції Денис Малюська.

Платні камери Києва, Чернігова, Чорткова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають на іменинників.

Сертифікат діє лише впродовж 6 місяців після придбання. Його можна купити в Он-лайн будинку Юстиції.

“Якщо протягом вказаного строку обдаровуваний не буде взятий під варту та не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються у якості благодійної допомоги відповідному слідчому ізолятору”, – пояснив Малюська.