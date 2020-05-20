У Монастириському районі представили нову голову РДА — Галину Молчанову

Вчора, 19 травня, заступник голови Тернопільської ОДА Олег Валов представив Галину Володимирівну Молчанову активу Монастириського району.

У своєму слові Галина Молчанова сказала, що своє призначення вважає великим іспитом для себе та розуміє, яка відповідальність покладається на неї за район. Вона запевнила віддати всі свої зусилля та втілити свої задумки задля процвітання району та покращення життя мешканців краю.

Молчанова Галина Володимирівна призначена головою Монастириської райдержадміністрації розпорядженням президента від 15 травня ц.р.



Раніше Галина Молчанова працювала секретарською у сільраді села Бертники Монастириського району. Згідно з декларацією, поданою 13 квітня цього року, її чоловік займається підприємницькою діяльністю – за 2019 рік його дохід склав понад 1 мільйон гривень. Галина Володимирівна – багатодітна матір, разом з чоловіком виховують трьох синів. Чиновниця задекларувала будинок площею 175, 3 кв. м та шість земельних ділянок – все це майно у власності її батька.





