20 травня в Україні: кількість хворих на COVID-19 перевищила 19 тисяч, за добу 16 смертей

За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіли 354 особи, 16 осіб померли, одужали 323 людини.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова Степанова: “За минулу добу захворіли 354 особи, з них 28 дітей та 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 112 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 323 особи”.

Загалом підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 5955 одужали, 564 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 354 випадки.

Усього в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 766 (425 одужали);

Волинська обл. — 676 (168 одужали);

Дніпропетровська обл. — 849 (116 одужали);

Донецька обл. — 133 (48 одужали);

Житомирська обл. — 583 (230 одужали);

Закарпатська обл. — 922 (216 одужали);

Запорізька обл. — 385 (196 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1246 (539 одужали);

м. Київ — 2410 (306 одужали);

Київська обл. — 1261 (218 одужали);

Кіровоградська обл. — 450 (332 одужали);

Луганська обл. — 42 (23 одужали);

Львівська обл. — 1136 (225 одужали);

Миколаївська обл. — 264 (98 одужали);

Одеська обл. — 792 (86 одужали);

Полтавська обл. — 265 (213 одужали);

Рівненська обл. — 1217 (412 одужали);

Сумська обл. — 164 (100 одужали);

Тернопільська обл. — 1089 (647 одужали);

Харківська обл. — 836 (176 одужали);

Херсонська обл. — 172 (132 одужали);

Хмельницька обл. — 280 (73 одужали);

Черкаська обл. — 381 (225 одужали);

Чернівецька обл. — 2796 (710 одужали);

Чернігівська обл. — 115 (41 одужав).