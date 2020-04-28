На заголовному фото — Оксана Дябло. Фотограф – Олександр Наконечний.

Пандемія коронавірусу підкоригувала плани молодят всього світу. Вони знову вибирають дати та сподіваються зберегти вже витрачені на весілля гроші. Як на такі непередбачувані зміни реагують наречені та весільний бізнес, “Погляду” розповіла шеф-редактор Весільного порталу Пара Молода Оксана Дябло.

Оксано, розкажіть, будь ласка, чи змінився ваш робочий графік з карантином?

Так, карантин — це нові умови, до яких пристосовуємося усі. Цей графік нагадує качелі: то з’являється жага до навчання, організації прямих ефірів, експериментів на кухні, то повна апатія і бездіяльність.

Чи можна підготуватися до весілля дистанційно?

Можна, і навіть дуже ефективно. Час карантину сприяє повній зосередженості на підготовці. Можна проговорити і продумати все до найменших дрібниць. Головне, бути на зв’язку з організатором чи координатором весілля.

Зазвичай, іменитих фотографів не спіймати для особистої зустрічі: то вони знімають весілля на острові Комо, то працюють над лавсторі в Парижі. Зараз — той рідкісний випадок, коли навіть у самого зайнятого професіонала знайдеться час для відеоконференції з нареченими.

Якщо ж самостійно готуєтесь, то і в цьому випадку можна з допомогою спеціалізованих ресурсів, як портал і каталог Пара Молода, організувати свято мрії, але все ж рекомендуємо мати професійного помічника, особливо в таких форсмажорних обставинах, як сьогодення.

Також дистанційно можна обрати сукню та аксесуари, переглянути костюми та сорочки для нареченого .

Продумати стиль весілля, тематику, всі деталі і атрибути до концепції свята .

На які дати рекомендуєте перенести весілля тим, хто планував його на цю весну?

Карантин продовжено до 11 травня, тому перші весілля переносять на червень-липень, але це скоріш за все, будуть невеликі за кількістю весілля. Ближче до осені, сподіваємося на повноцінний весільний сезон. Дехто прогнозує, що весілля відбуватимуться майже кожного дня тижня, в тому числі і в період посту.

Підкажіть, як молодятам знов зібрати всіх весільних підрядників, які були заброньовані на час карантину?

В першу чергу виявити людяність — до своїх клієнтів, персоналу, підрядників.

Потрібно домовлятися, шукати компроміс, особливо, якщо вже внесено аванси, передоплату. Тут знову ж таки в поміч організатор, агенція, яка бере на себе ці обов’язки і несе відповідальність. Можна перенести завдаток на якусь іншу подію; зробити фото- чи відеозйомку; відсвяткувати день народження в ресторані .

Якщо є нові замовлення, рекомендуємо брати мінімальний завдаток, щоб його легше було повернути в разі чого.





У вашій практиці є пари, які не відмовилися від весіль на період карантину?

22 квітня у Львові відбулося перше повномасштабне онлайн-весілля. Організатори зберегли усі урочисті деталі та зібрати 70 людей. І не тільки з різних куточків України, але, наприклад, і з Італії!

В американському штаті Нью-Йорк, в зв’язку з карантином через коронавірус, дозволили укладати офіційні шлюби по відеозв’язку. Про це в Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

На вашу думку, чи породив карантин нові весільні тренди?

Єгипетський дизайнер Саме Хейрес (Samo Hejres) створив весільну сукню, в комплекті з якою йде «вечірня маска» для захисту від коронавірусу.

Весільні рукавички ще з минулого року є надзвичайно стильним та елегантним аксесуаром в образі нареченої. «Старомодні» і вже практично забуті в весільній моді, вони знову повернулися на свої позиції! Як на мене, рукавички виглядають витончено і роблять образ і практичним, і урочистим. В цьому році вони будуть виготовлені з атласу або шкіри.

Щодо весільних колекцій світових дизайнерів, то деякі пропускають весняний сезон Bridal Week 2021 (Нью-Йорк). Дехто презентує свої колекції в форматі digital, як наприклад бренд Reem Acra, який для її створення привернув не лише фотографа, а і шотландського художника Портіса Оса. Ос показав колекцію на тлі ілюстрованих квітів (є і бузок, і півонії). За словами дизайнера, вона хотіла домогтися «мрійливого ефекту». До речі, дані ілюстрації вирішили болюче питання з візажем і зачісками в період карантину.

Віра Ванг, Карлі Кушні, Лондон Темперлі та Енн Барж також відкладають свої колекції до осіннього сезону

Довідково

Весільний портал Пара Молода вже впродовж 14 років допомагає молодятам та фахівцям «весільної індустрії» знайти один одного. Структурований каталог дозволяє нареченим вибрати потрібні послуги у потрібному місці. Статті, що надихають на сміливі ідеї, поради фахівців, реальні весільні історії і зіркові інтерв’ю — це сторінки нашого сайту, які щоденно гортають близько 2500 молодят.

Щастя весільного дня в тому, що ти відкриваєш двері у Всесвіт, де час на кілька годин зупиняється, щоб ми знову і знову торкалися до любові і краси ❤ А цей час нам всім даний для усвідомлення того, як прекрасно знову зібратися усім разом в колі рідних і близьких, де радість і кохання і дзвін келихів і крики “Гірко”! – підкреслила шеф-редактор цього порталу Оксана Дябло.