У Польщі відкрили меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів»

Представники «БПП «Солідарність» взяли участь у відкритті меморіалу пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів»

Представники Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», перебуваючи в Польщі, взяли участь у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років. Нагадаємо, 8 липня Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Польщі відкрив в селі Сагринь меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.

Глава держави наголосив, що здавна український і польський народи були сусідами, яких поєднують спільність культур, традицій, близькість мов, а також єднає досвід спільної боротьби за власну свободу проти іноземних поневолювачів, імперських і тоталітарних режимів. «Нам варто говорити і пам’ятати про цей досвід, згадувати героїв українських і польських, які спільно боролися проти Російської імперії і в 1830 р., і в 1863 р., і в 20-х роках минулого століття. Це та пам’ять, яка нас об’єднує», – підкреслив Петро Порошенко.

У складі делегації з Тернопільщини були представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії Володимир Дзудзило, депутат Тернопільської міської ради Павло Бич, голова Заліщицької районної організації партії Роман Шипітка, голова Шумської районної організації партії Тарас Корець, очільник Підволочиської районної організації партії Ігор Монартович, голова Кременецької районної та міської організацій партії Ірина Скакальська. Вони взяли участь у покладанні квітів до пам’ятного знаку. Біля меморіалу відбулась панахида за загиблими. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять всіх жертв українсько-польського конфлікту 40-х років ХХ століття.

«Відкриття цього меморіалу є дуже важливим. В історії наших народів є спільні перемоги і, на жаль, є сумні сторінки. Знання історії дає нам можливість аналізувати події і не повторювати помилки, а навпаки поглиблювати дружбу і партнерство наших держав. Як зазначив Президент, ми повинні пам’ятати про невинних жертв і спільними зусиллями зробити все, щоб український і польський народи більше ніколи не мали протистоянь», – наголошує Володимир Дзудзило.

Під час відкриття пам’ятного знаку жертвам польсько-українського конфлікту 1943-1944 років воїни роти Почесної варти встановили кошик квітів зі стрічкою національних кольорів України та надписом: «Від Українського народу».