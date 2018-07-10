На Тернопільщині злодій вкрав огорожу з могили

Частину 3 статті 297 Кримінального кодексу – наруга над могилою слідчі Ланівецького відділення поліції інкримінують 41-річному жителю райцентру. Зловмисник осквернив місце захоронення воїнів УНР, викравши могильну огорожу.

Як повідомив начальник Ланівецького відділення поліції Василь Бурик, лиходій двічі навідувався до пам’ятного місця. Першого разу йому вдалося поцупити декілька метрів ланцюга, яким огороджена могила, але цього ніхто не помітив. Вдруге крадієві не вдалося вчинити протиправне – його побачили перехожі і повідомили про факт поліцію.

Лиходій встиг втекти з місця злочину, покинувши накрадене, проте поліцейським вдалося його розшукати. Підозрюваним виявився житель райцентру. Чоловік раніше проблем із законом не мав, проте пристрасть до випивки штовхнула його до протиправного вчинку. Правоохоронці з’ясували, могильну огорожу крадій здав на металобрухт. За повідомленням Головного управління нацполіції у Тернопільській області.