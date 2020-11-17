У райлікарні на Тернопільщині встановлено кисневу бочку на 8 тонн

Біля інфекційного корпусу Чортківської центральної комунальної районної лікарні встановили спеціалізовану ємність централізованої подачі кисню для підтримки дихання хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це повідомив прес-службу Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації генеральний директор (головний лікар) КНП «Чортківська центральна комунальна лікарня» Чортківської районної ради Роман Чортківський.

«Місткість бочки 8 тисяч кубів кисню, або майже 8 його тонн. Наявну ємність (бочку – авт.) орендуємо в львівському заводі. Вартість оренди складає 10 тис.грн. в місяць.

Її встановлено у суботу та заправлено 2,5 тонни рідкого кисню. Вчора дозаправили ще 4 тонни. Підприємство, яке встановило нову кисневу ємність,обслуговує інші медичні заклади. Розташування її відповідає всім технічним вимогам.

Резервним джерелом постачання кисню служать кисневі балони. В резерві їх знаходиться 60.

За словами головного лікаря, наскільки вистачить цих запасів інфекційному відділенні залежить від кількості хворих на коронавірус. Приміром, тих 2,5 тонни достатньо було лише на ці вихідні…

Потреба зросла і кисню треба все більше з кожним днем.

– Наш заклад заповнений на 100%. Усі 120 ліжкомісць. На сьогодні – 34 ліжкомісця в інфекційному відділенні – теж зайняті пацієнтами, хворими на COVID-19. Додам, що до усіх 34 ліжкомісць зроблено розводку та підведено кисень. Фіксуємо украй важкий перебіг у людей, які мають супутні захворювання: в першу чергу, це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ожиріння тощо. Тому звертаюсь до усіх жителів Чортківського району та Тернопільської області та закликаю всіх дотримуватися протиепідемічних заходів! Бережіть себе, бережіть рідних, бережіть нас. Довідково Кисень, як і азот та аргон видобувають з повітря, яке проходить систему очищення і розщеплюється на три гази, саме тоді кисень і набуває особливостей медичного, тобто безпечного для застосування в медицині та інших галузях. Саме медичний кисень використовують у лікуванні пацієнтів за тяжкого перебігу хвороб органів дихання, серцевої недостатності, при отруєннях, для операційного наркозу, інших тяжкохворих пацієнтів та новонароджених немовлят тощо.