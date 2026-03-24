Передоплата в інтернеті: черговий випадок шахрайства на Тернопільщині

До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель одного з міст району 2005 року народження із заявою про шахрайство.

За словами заявника, він знайшов в інтернеті оголошення про продаж комплекту автомобільних шин та зв’язався з продавцем. Після домовленості про купівлю чоловік перерахував 11 500 гривень на банківський рахунок, який йому надали.

Однак після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв’язок, а товар покупець так і не отримав.

Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, чоловік звернувся до правоохоронців. Наразі поліція проводить перевірку та встановлює особу, причетну до злочину.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок: не перераховувати передоплату незнайомцям, користуватися післяплатою або перевіреними сервісами безпечної оплати, а також ретельно перевіряти інформацію про продавця.

У разі шахрайства слід негайно звертатися до поліції або телефонувати на спецлінію 102.