У рятувальників Збаражчини — новий начальник

5 серпня заступник начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Роман Терлецький представив рятувальникам Збаражчини начальника районного відділу. Ним став майор служби цивільного захисту Андрій Івачевський, який до цього обіймав посаду начальника 4 ДПРЧ. А на посаду начальника 4 ДПРЧ призначено майора служби цивільного захисту Віктора Романчука.

«Незважаючи на складний для нашої країни час, Ваша команда гідно виконує усі, покладені на Вас, завдання. Сьогодні хочу привітати весь особовий склад та нових керівників із змінами у колективі. Керівництву підрозділу бажаю мудрості під час прийняття важливих рішень, терпіння та стратегічності у роботі та головне – здоров’я – щоб успішно втілити у життя свої плани та задуми», – такими словами новопризначених керівників привітав Роман Терлецький.

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