Військовослужбовець Іван Халупа з Тернопільщини здобув Україні 5 медалей на змаганнях у США

Військовослужбовець ЗСУ Іван Халупа з Тернопільщини здобув 5 медалей під час міжнародних змагань «United States Air Force and Marine Corps Trials 2024».

Іван родом із села Плотича Тернопільської області, займався будівництвом. У лютому 2022 року повернувся з Німеччини та вступив до лав Збройних Сил України боронити державу. У січні 2023 року під час ворожого обстрілу на Донеччині отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу.

За вагомий внесок у представлення України на міжнародних змаганнях, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук нагородив військовослужбовця почесною грамотою обласної ради.

Довідка.

«United States Air Force and Marine Corps Trials» – це змагання ветеранів та військових Повітряних сил і морської піхоти США. Вони є відбірковим етапом для участі у Warrior Games – найбільшому американському турнірі з адаптивних видів спорту для військових з пораненнями і травмами.

У 2024 році збірна України вперше взяла участь у «United States Air Force and Marine Corps Trials» і здобула 76 медалей, з них 43 золотих, 19 срібних і 14 бронзових.

Основна ціль змагань «United States Air Force and Marine Corps Trials 2024» – залучати ветеранів та військових до занять спортом, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи серед ветеранів.