14:18 | 24.03.2020
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У пожежі в Бучачі згоріли два легкових авто

Irena 3 Views Прокоментуй!

24 березня о 11:45 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у місті Бучач на вулиці Бічна Баришська.
На місце події направили черговий караул 9 державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох осіб.
Завдяки злагодженим діям бійців ДСНС пожежу ліквідували, врятувавши від вогню господарську будівлю, яка знаходилася поряд.
Полум’ям знищено два легкових автомобілі, електроінструменти, покрівлю та перекриття.
Пошкоджено стіни, ворота, електроінструмент.

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