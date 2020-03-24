У пожежі в Бучачі згоріли два легкових авто

24 березня о 11:45 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у місті Бучач на вулиці Бічна Баришська.

На місце події направили черговий караул 9 державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох осіб.

Завдяки злагодженим діям бійців ДСНС пожежу ліквідували, врятувавши від вогню господарську будівлю, яка знаходилася поряд.

Полум’ям знищено два легкових автомобілі, електроінструменти, покрівлю та перекриття.

Пошкоджено стіни, ворота, електроінструмент.

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