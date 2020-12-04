У Шумській лікарні чоловіки можуть пройти онкологічний скринінг безкоштовно

Минулий місяць проходив під егідою боротьби із раком передміхурової залози у усьому світі.

Це злоякісне новоутворення вважається одним із найбільш поширених онкологічних захворювань, що досить часто ніяк не проявляється на ранніх стадіях.

Як правило, до групи підвищеного ризику розвитку раку простати відносять чоловіків старшого віку, а також тих, у кого виявлена спадкова генетична схильність до цього захворювання, коли хтось із близьких родичів страждав цим захворюванням.

Тому чоловікам, які можуть відноситися до даної групи, пропоную дізнатися більше про це онкологічне захворювання у цій статті.

Що таке рак простати?

Рак простати – це серйозне захворювання, що полягає у необмеженому та неконтрольованому рості аномальних клітин в організмі.

Зазвичай, ракова пухлина передміхурової залози росте повільно. Цей тип раку, як вже згадувалося раніше, виявляють переважно у чоловіків, яким понад 50 років. Згідно з результатами численних досліджень, у більшості хворих початковий перебіг раку простати перебігає без жодних зовнішніх симптомів захворювання, і саме це ускладнює діагностику на ранніх стадіях.

Які симптоми

Нерідко першим, або навіть єдиним симптомом раку передміхурової залози є біль в області спини, стегна або тазу, який не зникає. Також поширеними симптомами є різноманітні розлади та порушення сечовипускання:часте або прискорене сечовипускання (переважно вночі), неповне спорожнення сечового міхура, біль або печіння під час сечовипускання. Можлива наявність крові в сечі.

Скринінг та діагностика

Онкологічний скринінг – це спеціальне обстеження осіб, які не мають клінічних симптомів захворювання, з метою виявлення раку на більш ранній стадії.

Одним із поширених видів медичних досліджень для діагностики раку передміхурової залози є аналіз крові для визначення простатоспецифічного антигена (PSA). Дане дослідження може вказувати як і на рак простати, так і на інші серйозні захворювання або порушення (наприклад, збільшення розміру передміхурової залози або наявність інфекції).

Онкологічний скринінг має одне із вирішальних значень для раннього розпізнавання раку чи доброякісного збільшення передміхурової залози, оскільки нерідко появу розладів сечовипускання чоловіки вважають нормальним явищем для свого віку і не завжди вчасно звертаються до лікаря.

Дане обстеження чоловікам можливо пройти цілком безкоштовно у Шумській центральній районній лікарні протягом наступних двох тижнів. Для цього потрібно проконсультуватися із лікарем-онкологом щодо необхідності проведення тесту на визначення рівня простат специфічного антигену (ПСА).

Важливо пам’ятати, що вчасна діагностика – це запорука ефективного лікування.

Автор – Олександр Климчук,

лікар-онколог.

Джерело: Шумськ ІНФО