Локдаун введуть після Нового року

Міністерство охорони здоров’я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Джерело: голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 4 грудня

Пряма мова: “Усі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого очікується сезонний пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему, тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19, із мінімальною кількістю госпіталізованих із COVID-19.

Ми як Міністерство охорони здоров’я не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв’язку з COVID-19… Ми точно витримаємо до кінця грудня.

Але у зв’язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації залишаються на досить високому рівні, ми бачимо необхідність збити цю хвилю “ковіду” і довести її до мінімально можливих цифр.

Спираючись на медичні і протиепідемічні показники, ми пропонуємо – і будемо пропонувати це уряду – плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину для досягнення максимального ефекту має бути три тижні”.

Деталі: Степанов наголосив, що карантин вихідного дня дав результат, бо його метою було “збити хвилю ураганного розповсюдження коронавірусної хвороби”. Він зазначив, що Україна не досягла максимальних показників його ефективності, тобто зниження на 20% кількості нових випадків захворювання, однак динаміка зростання пригальмувалася.

Голова МОЗ констатував, що дотримувалися українці обмежень погано, але цього тижня кількість нових випадків щоденно менша, ніж минулого тижня. Наприклад, станом на цю п’ятницю майже на тисячу менше нових хворих, ніж минулої п’ятниці.

Ці показники, за словами міністра, дозволяють сказати, що “у нас немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня, адже наша медична система витримує”.

Але МОЗ запропонує тритижневий жорсткий карантин із початку січня, щоб сумістити його “з природними речами”, адже після новорічних свят “у країні усе завмирає”, школярі й студенти на канікулах.

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