У Тернополі лише чотири нові обранці зобов’язалися наступні 5 років захищати довкілля

Чотири новообраних депутати Тернопільської міської ради взяли на себе екологічні зобов’язання перед громадою. Ще будучи кандидатами, вони приєдналися до ЕКО-чеклиста, розробленого Коаліцією громадських організацій. Наступні п’ять років нові обранці захищатимуть право українців на чисте та безпечне довкілля.

За даними ЦВК станом на 1 грудня 2020 року до органів місцевого самоврядування були обрані екосвідомі депутати в таких населених пунктах:

в Тернополі – 4 депутати від партії “Сила Людей”.

в Києві – 9 депутатів від партії “Голос”;

в Одесі – 10 депутатів від партії “Європейська Солідарність”;

в Маріуполі – 4 депутати від партії “Сила Людей”.

Крім того, небайдужих до довкілля і громадського здоров’я депутатів отримали Дніпро (1 депутат), Черкаси (1 депутат), Пісочинська ОТГ (1 депутатка), Борівська селищна рада (1 депутатка) і Дніпропетровська область (1 депутат).

Нові обранці зобов’язалися опікуватися питаннями за наступними напрямками:

Якість повітря (моніторинг та захист). Вода та водні об’єкти. Поводження з відходами. Зелені насадження. Екологічний контроль та екофінанси. Енергетика та сталий розвиток. Сталий розвиток територій.

ЕКО-чеклист слугуватиме дороговказом для всіх, хто взяв на себе зобов’язання, або не встиг, але хоче вирішувати екологічні питання. До нього можна приєднуватися і надалі та використовувати у подальшій діяльності.

Коментар Ірини Черниш, Голови ГО “Save Dnipro”, представниці Коаліції громадських організацій:

Центральна, південна та східна частини України виявилися більш активними. Це важливо, адже мова про найбільш техногенно навантажені регіони. Однак, це не говорить про пасивність представників новообраної місцевої влади в інших регіонах. Тим не менш, Україна стає екологічно свідомішою, а значить, природоохоронні питання вирішуватимуться продуктивніше в усіх площинах.

Довідково:

Список всіх депутатів і депутаток, що підтримали всеукраїнський ЕКО-чеклист

Тернопіль (публічне на публічне приєднання партії до ЕКО-чеклиста):

Сороколіт Іван Леонідович

Різник Олег Іванович

Ковалик Іван Ігорович

Турський Ігор Володимирович

Київ (посилання на публічне приєднання партії до ЕКО-чеклиста)

Нефьодов Максим Євгенович

Ярош Зоя Володимирівна

Козак Тарас Мирославович

Маленко Григорій Сергійович

Васильчук Вадим Васильович

Михайлова Аліна Артурівна

Лінчевський Олександр Володимирович

Богатов Костянтин Володимирович

Попатенко Василь Сергійович

Одеса (публічне приєднання):

Обухов Петро Геннадійович

Большедворова Анастасія Олександрівна

Терещук Вадим Сергійович

Звягін Олег Сергійович

Мандриченко Жанна Василівна

Потапський Олексій Юрійович

Попова Світлана Леонідівна

Стась Едуард Павлович

Ройтбурд Олександр Анатолійович

Вагапов Андрій Володимирович

Маріуполь (публічне приєднання):

Бородін Максим Володимирович

Амелякін Роман Михайлович

Харченко Олег Віталійович

Сухомлинова Катерина Миколаївна

Дніпро (публічне приєднання):

Маринчук Северин Георгійович

Черкаси (публічне приєднання):

Шмиголь Сергій Олегович

Пісочинська ОТГ (публічне приєднання):

Вовк Лариса Олександрівна

Борівська селищна рада Харківської області (публічне приєднання):

Гонтар Валерія Валеріївна

Дніпропетровська область (публічне приєднання):

Пригунов Гліб Олександрович