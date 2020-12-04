11:09 | 4.12.2020
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Вибори 2020 

У Тернополі лише чотири нові обранці зобов’язалися наступні 5 років захищати довкілля

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Чотири новообраних депутати Тернопільської міської ради взяли на себе екологічні зобов’язання перед громадою. Ще будучи кандидатами, вони приєдналися до ЕКО-чеклиста, розробленого Коаліцією громадських організацій. Наступні п’ять років нові обранці захищатимуть право українців на чисте та безпечне довкілля.

За даними ЦВК станом на 1 грудня 2020 року до органів місцевого самоврядування були обрані екосвідомі депутати в таких населених пунктах:

  • в Тернополі – 4 депутати від партії “Сила Людей”.
  • в Києві – 9 депутатів від партії “Голос”;
  • в Одесі – 10 депутатів від партії “Європейська Солідарність”;
  • в Маріуполі – 4 депутати від партії “Сила Людей”.

Крім того, небайдужих до довкілля і громадського здоров’я депутатів отримали Дніпро (1 депутат), Черкаси (1 депутат), Пісочинська ОТГ (1 депутатка), Борівська селищна рада (1 депутатка) і Дніпропетровська область (1 депутат).

Нові обранці зобов’язалися опікуватися питаннями за наступними напрямками:

  1. Якість повітря (моніторинг та захист).
  2. Вода та водні об’єкти.
  3. Поводження з відходами.
  4. Зелені насадження.
  5. Екологічний контроль та екофінанси.
  6. Енергетика та сталий розвиток.
  7. Сталий розвиток територій.

ЕКО-чеклист слугуватиме дороговказом для всіх, хто взяв на себе зобов’язання, або не встиг, але хоче вирішувати екологічні питання. До нього можна приєднуватися і надалі та використовувати у подальшій діяльності.

Коментар Ірини Черниш, Голови ГО “Save Dnipro”, представниці Коаліції громадських організацій:

Центральна, південна та східна частини України виявилися більш активними. Це важливо, адже мова про найбільш техногенно навантажені регіони. Однак, це не говорить про пасивність представників новообраної місцевої влади в інших регіонах. Тим не менш, Україна стає екологічно свідомішою, а значить, природоохоронні питання вирішуватимуться продуктивніше в усіх площинах.

Довідково:

Список всіх депутатів і депутаток, що підтримали всеукраїнський ЕКО-чеклист

Тернопіль (публічне на публічне приєднання партії до ЕКО-чеклиста):

  • Сороколіт Іван Леонідович
  • Різник Олег Іванович
  • Ковалик Іван Ігорович
  • Турський Ігор Володимирович

Київ (посилання на публічне приєднання партії до ЕКО-чеклиста)

  • Нефьодов Максим Євгенович
  • Ярош Зоя Володимирівна
  • Козак Тарас Мирославович
  • Маленко Григорій Сергійович
  • Васильчук Вадим Васильович
  • Михайлова Аліна Артурівна
  • Лінчевський Олександр Володимирович
  • Богатов Костянтин Володимирович
  • Попатенко Василь Сергійович

Одеса (публічне приєднання):

  • Обухов Петро Геннадійович
  • Большедворова Анастасія Олександрівна
  • Терещук Вадим Сергійович
  • Звягін Олег Сергійович
  • Мандриченко Жанна Василівна
  • Потапський Олексій Юрійович
  • Попова Світлана Леонідівна
  • Стась Едуард Павлович
  • Ройтбурд Олександр Анатолійович
  • Вагапов Андрій Володимирович

Маріуполь (публічне приєднання):

  • Бородін Максим Володимирович
  • Амелякін Роман Михайлович
  • Харченко Олег Віталійович
  • Сухомлинова Катерина Миколаївна

Дніпро (публічне приєднання):

  • Маринчук Северин Георгійович

Черкаси (публічне приєднання):

  • Шмиголь Сергій Олегович

Пісочинська ОТГ (публічне приєднання):

  • Вовк Лариса Олександрівна

Борівська селищна рада Харківської області (публічне приєднання):

  • Гонтар Валерія Валеріївна

Дніпропетровська область (публічне приєднання):

  • Пригунов Гліб Олександрович

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