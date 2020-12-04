У Тернополі лише чотири нові обранці зобов’язалися наступні 5 років захищати довкілля
Чотири новообраних депутати Тернопільської міської ради взяли на себе екологічні зобов’язання перед громадою. Ще будучи кандидатами, вони приєдналися до ЕКО-чеклиста, розробленого Коаліцією громадських організацій. Наступні п’ять років нові обранці захищатимуть право українців на чисте та безпечне довкілля.
За даними ЦВК станом на 1 грудня 2020 року до органів місцевого самоврядування були обрані екосвідомі депутати в таких населених пунктах:
- в Тернополі – 4 депутати від партії “Сила Людей”.
- в Києві – 9 депутатів від партії “Голос”;
- в Одесі – 10 депутатів від партії “Європейська Солідарність”;
- в Маріуполі – 4 депутати від партії “Сила Людей”.
Крім того, небайдужих до довкілля і громадського здоров’я депутатів отримали Дніпро (1 депутат), Черкаси (1 депутат), Пісочинська ОТГ (1 депутатка), Борівська селищна рада (1 депутатка) і Дніпропетровська область (1 депутат).
Нові обранці зобов’язалися опікуватися питаннями за наступними напрямками:
- Якість повітря (моніторинг та захист).
- Вода та водні об’єкти.
- Поводження з відходами.
- Зелені насадження.
- Екологічний контроль та екофінанси.
- Енергетика та сталий розвиток.
- Сталий розвиток територій.
ЕКО-чеклист слугуватиме дороговказом для всіх, хто взяв на себе зобов’язання, або не встиг, але хоче вирішувати екологічні питання. До нього можна приєднуватися і надалі та використовувати у подальшій діяльності.
Коментар Ірини Черниш, Голови ГО “Save Dnipro”, представниці Коаліції громадських організацій:
Центральна, південна та східна частини України виявилися більш активними. Це важливо, адже мова про найбільш техногенно навантажені регіони. Однак, це не говорить про пасивність представників новообраної місцевої влади в інших регіонах. Тим не менш, Україна стає екологічно свідомішою, а значить, природоохоронні питання вирішуватимуться продуктивніше в усіх площинах.
Довідково:
Список всіх депутатів і депутаток, що підтримали всеукраїнський ЕКО-чеклист
Тернопіль (публічне на публічне приєднання партії до ЕКО-чеклиста):
- Сороколіт Іван Леонідович
- Різник Олег Іванович
- Ковалик Іван Ігорович
- Турський Ігор Володимирович
Київ (посилання на публічне приєднання партії до ЕКО-чеклиста)
- Нефьодов Максим Євгенович
- Ярош Зоя Володимирівна
- Козак Тарас Мирославович
- Маленко Григорій Сергійович
- Васильчук Вадим Васильович
- Михайлова Аліна Артурівна
- Лінчевський Олександр Володимирович
- Богатов Костянтин Володимирович
- Попатенко Василь Сергійович
Одеса (публічне приєднання):
- Обухов Петро Геннадійович
- Большедворова Анастасія Олександрівна
- Терещук Вадим Сергійович
- Звягін Олег Сергійович
- Мандриченко Жанна Василівна
- Потапський Олексій Юрійович
- Попова Світлана Леонідівна
- Стась Едуард Павлович
- Ройтбурд Олександр Анатолійович
- Вагапов Андрій Володимирович
Маріуполь (публічне приєднання):
- Бородін Максим Володимирович
- Амелякін Роман Михайлович
- Харченко Олег Віталійович
- Сухомлинова Катерина Миколаївна
Дніпро (публічне приєднання):
- Маринчук Северин Георгійович
Черкаси (публічне приєднання):
- Шмиголь Сергій Олегович
Пісочинська ОТГ (публічне приєднання):
- Вовк Лариса Олександрівна
Борівська селищна рада Харківської області (публічне приєднання):
- Гонтар Валерія Валеріївна
Дніпропетровська область (публічне приєднання):
- Пригунов Гліб Олександрович