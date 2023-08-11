У Тернопільському районі внаслідок ДТП постраждали двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у середу, 9 серпня, близько 17.30 год. на перехресті поблизу села Біла Тернопільського району.

За попередніми даними, житель Тернопільського району, керуючи автомобілем «Citroen Berlingo», не переконався у безпечності руху та виїхав на головну дорогу, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2104». У результаті ДТП травми отримали двоє пасажирів «Жигулів».

Працівники поліції встановлюють обставини ДТП.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.