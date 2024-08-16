У службі зайнятості Тернопільщини – «єдине вікно» надання послуг. Зручно, комплексно, інформативно!
На базі філій Тернопільського обласногоцентру зайнятості, їх відокремлених управлінь та відділів у форматі «єдиного вікна» (https://www.dcz.gov.ua/other/
onewindow) можуть отримати послуги внутрішньо переміщені люди, ветерани/ветеранки та члени їх сімей, люди з інвалідністю.
Звернувшись у зручний за місцем розташування підрозділ обласного центру зайнятості, людина має можливість отримати максимум необхідної інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту.
З метою забезпечення комплексного підходу до вирішення проблемних питань, що впливають на пошук роботи та зайнятість зазначених категорій людей, в активній співпраці з соціальними партнерами – державними, недержавними, громадськими організаціями, які прямо або опосередковано допомагають у пошуку роботи та працевлаштуванні, державна служба зайнятості надає послуги з:
- працевлаштування,
- професійного навчання,
- розвитку та запровадження бізнесу.
Для цього Тернопільським обласним центром зайнятості, його філіями та їх місцевими підрозділами налагоджено співпрацю з 38 громадськими, волонтерськими, благодійними, профспілковими та іншими організаціями.
Відтак, кар’єрні радники служби зайнятості також поінформують про:
- отримання житла, гуманітарну та матеріальну допомогу,
- консультації з питань супроводу в працевлаштуванні, з профнавчання,
- гранти з міжнародних фондів для розвитку та започаткування бізнесу,
- правову допомогу,
- допомогу у відновленні документів,
- отримання посвідчень ветерана, людини з інвалідністю,
- отримання довідки про взяття на облік ВПО,
- психологічну допомогу та послуги з реабілітації,
- соціальну та професійну адаптацію для ветеранів/ветеранок,
- соціальні виплати та компенсації,
- можливість отримання технічних засобів реабілітації,
- послуги з догляду за дитиною до 3-х років від «муніципальної няні»
та про багато інших послуг.
Запрошуємо до співпраці установи, громади, фонди та інші організації, щоб кар’єрні радники могли пропонувати їх послуги у сфері зайнятості тим людям, які їх потребують.
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.