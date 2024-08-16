У службі зайнятості Тернопільщини – «єдине вікно» надання послуг. Зручно, комплексно, інформативно!

На базі філій Тернопільського обласногоцентру зайнятості, їх відокремлених управлінь та відділів у форматі «єдиного вікна» ( https://www.dcz.gov.ua/other/ onewindow ) можуть отримати послуги внутрішньо переміщені люди, ветерани/ветеранки та члени їх сімей, люди з інвалідністю.

Звернувшись у зручний за місцем розташування підрозділ обласного центру зайнятості, людина має можливість отримати максимум необхідної інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту.

З метою забезпечення комплексного підходу до вирішення проблемних питань, що впливають на пошук роботи та зайнятість зазначених категорій людей, в активній співпраці з соціальними партнерами – державними, недержавними, громадськими організаціями, які прямо або опосередковано допомагають у пошуку роботи та працевлаштуванні, державна служба зайнятості надає послуги з:

працевлаштування,

професійного навчання,

розвитку та запровадження бізнесу.

Для цього Тернопільським обласним центром зайнятості, його філіями та їх місцевими підрозділами налагоджено співпрацю з 38 громадськими, волонтерськими, благодійними, профспілковими та іншими організаціями.

Відтак, кар’єрні радники служби зайнятості також поінформують про:

отримання житла, гуманітарну та матеріальну допомогу,

консультації з питань супроводу в працевлаштуванні, з профнавчання,

гранти з міжнародних фондів для розвитку та започаткування бізнесу,

правову допомогу,

допомогу у відновленні документів,

отримання посвідчень ветерана, людини з інвалідністю,

отримання довідки про взяття на облік ВПО,

психологічну допомогу та послуги з реабілітації,

соціальну та професійну адаптацію для ветеранів/ветеранок,

соціальні виплати та компенсації,

можливість отримання технічних засобів реабілітації,

послуги з догляду за дитиною до 3-х років від «муніципальної няні»

та про багато інших послуг.

Запрошуємо до співпраці установи, громади, фонди та інші організації, щоб кар’єрні радники могли пропонувати їх послуги у сфері зайнятості тим людям, які їх потребують.