Від COVID-19 померла екс-головний педіатр області Оксана Іноземцева

Не стало чудової людини, ветерана медичної галузі Тернопільщини, екс-головного педіатра області ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ ІНОЗЕМЦЕВОЇ. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Коронавірусна хвороба забрала ще одне життя…

Колектив Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам з приводу її передчасної смерті.

У цей скорботний час поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами.

Нехай світла пам’ять про Оксану Василівну назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує душі вічне життя та спокій.