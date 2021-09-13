У Соборному «від каплички до каплички» відремонтували дорогу

У Соборному Байковецької громади, що на Тернопільщині не ремонтували дорогу більше як 25 років. Жителі села добряче натерпілися через її стан. Траплялися випадки, що водії автобусів навіть відмовлялися сюди їхати. Та тепер про цю проблему люди тут забудуть.

Ми сьогодні хочемо до найвіддаленіших сіл зробити якісні дороги. В селі Соборне з ініціативи команди Чайківського, з ініціативи сільського голови Анатолія Кулика, ми разом, спільно зробили цю дорогу двома етапами: перший етап зробили раніше, тепер другий етап— асфальтування ділянки дороги і ця дорога має назву в народі «від каплички до каплички»,— розповідає Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради (команда Чайківського «За майбутнє»).

Коли жителі села почули про ремонт, то відразу не повірили, адже роками просили оновити дорогу і вже сумнівалися, що це колись станеться.

Буквально три місяці назад, як ми тут стояли і розглядали план, тільки було сказано, що буде ремонтуватися дорога, ніхто в це не вірив, казали, що це байки. Зараз люди дуже дякують за те, що в нас є гарні дороги – говорить Людмила Мита, депутатка Байковецької сільської ради (команда Чайківського «За майбутнє»).

Це просто казка для мене, для людей, тому що дорога — це шлях до цивілізації. Обласна рада долучилася до цього і команда Івана Адамовича Чайківського, видно, що слово дотримується, а справи оцінюються по ділах, тому що гарні господарі виконують свої обіцянки,— наголошує Анатолій Кулик, Байковецький сільський голова.

У планах Анатолія Кулика по завершенню ремонту дороги встановити тротуари і вуличне освітлення.