У Стегниківцях – новий дитячий майданчик!

Напередодні Великодня малеча села Стегниківці Байковецької громади отримала гарний подарунок – ігровий майданчик!

Придбали дитячий майданчик та облаштували його депутат Тернопільської районноїради від політичної партії “За майбутнє” Ігор Качмарський і ТОВ “Кооператив Піщинка”, яке працює на території села і сумлінно сплачує податки до бюджету громади.



Ігор Качмарський: Приємно, що нам вдалося додати зручностей громаді та порадувати малечу! Торік до мене звернулися мешканці, що живуть на початку Стегниківець, з проханням про дитмайданчик. У центрі села вже є гарна облаштована ігрова зона, але туди діткам далеко іти. Спільно з ТОВ “Кооператив Піщинка” ми профінансували і облаштували цю територію. Це наша соціальна місія. Староста разом із місцевими депутатами та небайдужими громадянами планують зробити там додатковий благоустрій та озеленення.