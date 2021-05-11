Декларації-2020: на яких авто їздять голови громад об’єднаного Тернопільського району

Найбільше автівок у голови Великобірківської громади

У власності родини керівника Білецької сільської громади Дмитра Малика чотири автомобілі. З них три належать дружині – «Volkswagen Caddy» 2012 року випуску (вартість у декларації – 360 доларів, однак середня ринкова ціна такої автівки на спеціалізованих автосайтах становить 10 тис. доларів), «Mercedes-Benz Sprinter 316» (2015 р. в.) вартістю 12 300 доларів та «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI» (2011 р. в.), оцінений у 2 160 доларів. Особисто голова громади Дмитро Васильович має у власності «Volkswagen Multivan» (2014 р. в.), який коштує 37 640 $.

Голова Байковецької сільської громади Анатолій Кулик задекларував лише одну автівку – «Volkswagen Touareg» (2020 р. в.) вартістю 74 тис. доларів.

У Тернопільському районі найбільший автопарк у голови Великобірківської селищної громади. Любомир Ковч декларує 7 автівок: «Audi 100» (1987 р. в.) вартістю у 719 $, «Daewoo Sens» (2007 р. в.), яку придбав за 1 580 доларів, «Peugeot 508» (2012 р. в.) вартістю 18 350 доларів, «Lincoln Town Car» (2002 р. в.) за 3 450 доларів та «ЗАЗ-110308» (2003 р. в.). Ще дві автівки перебувають у власності дружини голови громади – «ЗАЗ-110307» (2004 р. в.) та «Mercedes-Benz GL350» (2012 р. в.) вартістю близько 12 600 доларів.

Керівник Великоберезовицької селищної громади Андрій Галайко у власності має лише один автомобіль – «Peugeot 5008» (2013 р. в.), оцінений у 6 700 доларів.

У голови Збаразької міської громади Романа Полікровського у власності автомобілів немає, однак він декларує дві автівки батька – «ВАЗ-2104» (1986 р. в.) та «Chery Amulet» (2007 р. в.). Також у декларації відображене право користування автомобілем «Ford Transit Custom» (2015 р. в.).

Керівник Залозецької селищної громади Андрій Нога задекларував «Volkswagen Passat» (2006 р. в.), вказавши її вартість 1 430 доларів, у той час як середня ринкова ціна такої автівки – 7 тисяч доларів.

Голова Іванівської сільської громади Михайло Кулик має у власності три автівки та мотоцикл: «Peugeot Partner» (2009 р. в.) за 1 600 доларів, «ГАЗ – 3309» (2007 р. в.) – 2 590 доларів, «Peugeot 5008» (2019 р. в.) – 35 270 доларів, «Yamaha Fjr1300a» (2012 р. в.) – 2 870 доларів.

Керманич Козівської селищної громади Сергій Добалюк задекларував три автівки: «Toyota Corolla» (2014 р. в.) – середня ринкова ціна 12 тис. доларів, «Wolkswagen Passat» (1988 р. в.) – 360 доларів та «Skoda Yeti» (2011 р. в.), що належить його сину.

У Тернопільському районі є голови громад, які взагалі не мають транспортних засобів

У родині керівника Купчинецької сільської громади Ігоря Країнського три автівки: «Volkswagen Crafter» (2012 р. в.) – середня ринкова ціна 10 тис. доларів, «Opel Movano» (2004 р. в.) – ринкова ціна 6 тис. доларів та «Mazda 3» (2008 р. в.) – ціна 7 тис. $), які належать дружині.

Голова Микулинецької селищної громади Іван Слободян має у власності «Mercedes-Benz Sprinter 311» (2004 р. в.), середня ринкова ціна якого становить 10 тис. доларів.

Керівник Озернянської сільської громади Ростислав Бідула задекларував «ВАЗ -21063» (2001 р. в.), ринкова ціна якого 1 500 доларів).

Віталій Дацко, голова Підволочиської селищної громади, має у власності дві автівки: «Daewoo Lanos» (2006 р. в.) – 1 950 доларів та «Seat Cordoba» (2008 р. в.) – 3 280 доларів.

Керманич Підгаєцької міської ОТГ Ігор Мерена їздить на «BMW 525TD» (2002 р. в.), ціна якої приблизно 2 140 доларів.

Голова Підгороднянської сільської громади Сергій Чапрак у власності автівок не має, натомість декларує ті машини, що належать дружині. Відтак пані Чапрак щаслива власниця «Land Rover Discovery» (2006 р. в.) – 6 470 доларів, «Opel Corca» (2011 р. в.) – 1 330 доларів, «Land Rover Discovery» (2008 р. в.) – 10 850 доларів та «Land Rover Discovery» (2010 р. в.) – 8 990 доларів.

Керівник Саранчуківської сільської громади Володимир Петровський має у власності старенький ГАЗ-51-а 1974 року випуску та декларує авто дружини «Skoda Octavia» (2008 р. в.) – 3 960 доларів.

Виконуючий обов’язки голови Теребовлянської міської громади Володимир Довгань задекларував «Opel Zafira» (1999 р. в.) вартістю 739 доларів, середня ж ринкова ціна такого автомобіля – 4 500 доларів.

Голова Скалатської міської громади Петро Савончак та голова Скориківської сільської громади Ілько Стахурський власних автівок не мають, однак декларують транспортні засоби своїх дружин. У пані Савончак у власності «Volkswagen Transporter» 2000 року випуску (середня ринкова ціна – 7 тис. доларів), а у дружини Ілька Володимировича є «Volkswagen Caddy» 2007 року випуску (середня ринкова ціна – 7 тис. доларів).

У Тернопільському районі є голови громади, які взагалі не мають транспортних засобів, ба більше того, члени їхніх родин також без «залізних коней». У всякому разі про це вони вказали, а точніше залишили порожніми відповідні клітинки у деклараціях. Це Олег Кохман (Великогаївська сільська громада), Ростислав Бортник (Бережанська міська громада), Руслан Максимів (Зборівська міська громада), Данило Бугай (Золотниківська сільська громада), Сергій Надал (Тернопільська міська громада) та Євген Здебський (Нараївська сільська громада).

Ольга Дощ

P.S.: Продовження аналізу автопарку голів громад Чортківського та Кременецького районів читайте в наступних числах «Номер один».



