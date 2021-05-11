Комісія УАФ не схвалила газон на стадіоні у Тернополі

Комісія відзначила поганий стан газону, проте змінити місце проведення уже немає можливості, тож проблемні місця намагатимуться оперативно “підлатати”.

Через це аграрні спеціалісти “Динамо” відправилися у Тернопіль зі спеціальною технікою для усунення недоліків.

Нагадаємо, що фінальний поєдинок Кубка України між “Зорею” та “Динамо” відбудеться 13 травня. Раніше повідомлялося, що на матч буде допущено 20% від місткості трибун, проте досі квитки не були запущені у вільний продаж.