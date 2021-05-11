14:26 | 11.05.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Комісія УАФ не схвалила газон на стадіоні у Тернополі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Але матч все одно відбудеться на ньому.

Нещодавно стадіон імені Романа Шухевича у Тернополі відвідала комісія УАФ у рамках підготовки до фінального матчу Кубка України.

Комісія відзначила поганий стан газону, проте змінити місце проведення уже немає можливості, тож проблемні місця намагатимуться оперативно “підлатати”.

Через це аграрні спеціалісти “Динамо” відправилися у Тернопіль зі спеціальною технікою для усунення недоліків.

Нагадаємо, що фінальний поєдинок Кубка України між “Зорею” та “Динамо” відбудеться 13 травня. Раніше повідомлялося, що на матч буде допущено 20% від місткості трибун, проте досі квитки не були запущені у вільний продаж.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *