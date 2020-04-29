Олена Гаврилюк заразилася коронавірусом на роботі, коли була на чергуванні. Працює хірургом-проктологом в районній лікарні Монастириськ. Вона контактувала з медсестрою, яка першою в лікарні захворіла на Соvid-19.

Потім симптоми хвороби з’явилися і в батьків Олени. Зараз вони всі разом лікуються вдома на самоізоляції. Під час інтерв’ю 22 квітня Олена казала, що чекає на результати повторного тесту на коронавірус. Вона сподівалася на негативний результат і що вже може вийти на роботу, але ввечері написала, що тест все ж поки позитивний.

Олено, як сталося, що ви заразилися і коли з’явилися симптоми?

Я попала в той період на чергування, коли перша наша пацієнтка захворіла. Вона поступила в реанімаційне відділення 18 березня, а я 19 березня там чергувала. Цій пацієнтці встановили діагноз Covid-19 десь 22 чи 23 березня.

Я контактувала з нею і 19, і 22 березня, а 24-го в мене вже з’явилися симптоми — підвищення температури до 37, головний біль, якась загальна слабкість. Ну і сухий кашель.

Тоді нас, медичних працівників, повідомили, що ми маємо здавати тести вже 25 березня. 26-го я здала тест, а 27-го мені вже сказали, що він позитивний.

Перша пацієнтка — це медсестра приймального відділення, вона першою контактує з усіма, хто звертається. Враховуючи, що засобів індивідуального захисту не було, то вона перша інфікувалася. І ми всі, хто не мав засобів захисту, — теж.

А чому у вас не було засобів захисту? Не вистачало взагалі тоді, чи думали, що вірус несерйозний?

Ми запитували ще за тиждень до того, чи будуть у нас засоби медзахисту і хто нам їх видасть. Лікарня не була забезпечена, не було в наявності, а рукавички і звичайна маска — це не той захист, який би мав бути.

Не були готові матеріально. Морально були готові — в нас багато заробітчан в районі, вони приїжджали на свята як раз. Але засобів захисту не було.

Навіть звичайних масок?

Не було. Я сама купувала, потім нам видали по одній чи дві пари рукавичок. Погодьтеся, що це не захист. Нас було більше десяти на початку інфіковано: молодші медсестри, медсестри і лікарі.

У медсестри не одразу діагностували Covid-19?

За протоколами мали перевіряти на грип. В неї виявили грип типу А, котрий дав ускладнення — вірусно-бактеріальну пневмонію. І лікували як пацієнтку з грипом, підтвердження, що в неї Covid, не було. Коли почала наростати клініка, приїздили обласні спеціалісти-консультанти, вирішили зробити тест.

Ви коли дізналися про ваш позитивний тест, куди зверталися, як почали лікуватися?

Фактично з 25-го я вже нікуди не зверталася. в нас захворіло багато сімейних лікарів. Симптоми помірно наростали, не було ніяких критичних моментів. Я досить об’єктивна була, сприймала все нормально, я лікування почала самостійно. Просто була на самоізоляції вдома, все протікало достатньо легко. Я навіть не приймала препаратів для зменшення температури. Була максимальна 38 один раз.

Ще від 20 березня я і моя сім’я приймали противірусні препарати для профілактики. Ми всі розуміли, що інфікування може бути, що, можливо, в тієї пацієнтки вже є той коронавірус.

Ви досить спокійно поставилися до хвороби?

Спокійно, бо паніка не дозволяє критично оцінювати ситуацію. Іноді буває все набагато простіше, якщо спокійно сприймати.