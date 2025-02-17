У тернопільській маршрутці травмувалася жінка

15 лютого до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку села Байківці 1959 року народження. Травми жінка отримала в маршрутному автобусі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda Octavia, перелаштовуючись з однієї смуги в іншу, спричинив аварійну ситуацію для маршрутки Webasto Hungaria S91. Кермувальник пасажирського транспортну різко загальмував і як наслідок, пасажирка, яка була в салоні, не втрималася та впала.

У учасників дорожньо-транспортних пригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.