Більше 40 одиниць техніки очищають дороги Тернопільщини

Оперативно про ситуацію на дорогах області

📌 Станом на ранок 17 лютого проїзд дорогами державного значення Тернопільської області забезпечений у повній мірі.

Впродовж вихідних спостерігались опади у вигляді снігу, температура повітря коливалась від -7 до -6 градусів за Цельсієм.

🚜 На дорогах державного значення працювала техніка підрядних організацій. Більше 40 одиниць в тому числі 22 КДМ та 19 навантажувачів посипали та розчищали дорожнє покриття.

🔸 За вихідні на дороги державного значення використали більше 2 тисяч тон протиожеледної суміші.

☝️ Місцями опади продовжуються, то ж робота спецтехніки триває.

❗️ Звертаємо увагу водіїв, у період ускладнення погодних умов будьте особливо уважними. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху: користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції під час руху.