У Тернопільській області будуть сформовані мобільні медичні бригади 

На виконання розпорядження штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в області буде створено 22 мобільні бригади. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Бригади будуть виїжджати на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.

Це зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.

Бригади будуть складатися з водія і медичних працівників.

Але наголошуємо, що бригада здійснюватиме забір зразків тільки на підставі :

🔹звернення сімейного лікаря

🔹медичних працівників екстреної медичної допомоги⚠.

Якщо людина має ознаки гострого вірусного захворювання, вона повинна звернутися в першу чергу до свого сімейного лікаря, який знає всі алгоритми.