У Тернопільській області будуть сформовані мобільні медичні бригади
На виконання розпорядження штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в області буде створено 22 мобільні бригади. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
Бригади будуть виїжджати на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.
Це зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.
Бригади будуть складатися з водія і медичних працівників.
Але наголошуємо, що бригада здійснюватиме забір зразків тільки на підставі :
🔹звернення сімейного лікаря
🔹медичних працівників екстреної медичної допомоги⚠.
Якщо людина має ознаки гострого вірусного захворювання, вона повинна звернутися в першу чергу до свого сімейного лікаря, який знає всі алгоритми.