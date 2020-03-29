14:25 | 29.03.2020
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У Тернопільській області будуть сформовані мобільні медичні бригади 

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На виконання розпорядження штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в області буде створено 22 мобільні бригади. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Бригади будуть виїжджати на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.
Це зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.

Бригади будуть складатися з водія і медичних працівників.
Але наголошуємо, що бригада здійснюватиме забір зразків тільки на підставі :
🔹звернення сімейного лікаря
🔹медичних працівників екстреної медичної допомоги.
Якщо людина має ознаки гострого вірусного захворювання, вона повинна звернутися в першу чергу до свого сімейного лікаря, який знає всі алгоритми.

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