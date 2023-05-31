У Тернопільській області засудили військовозобов’язаного

Збаразьким районним судом Тернопільської області до 3 років позбавлення волі засуджено військовозобов’язаного, 31-річного мешканця місцевої громади, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).

Прокурор Теребовлянської окружної прокуратури довів у суді, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

Після оголошення та проведення загальної мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний військово-лікарською комісією здоровим та придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Отримавши повістку для відправлення до військової частини, з метою ухилення від проходження військової служби під час мобілізації, він без поважних причин, не маючи підстав для відстрочки від призову на військову службу, у грудні 2022 року не прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відтак, за вироком суду, військовозобов’язаний проведе 3 роки за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили.