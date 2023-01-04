У Тернопільській ОВА розповіли про процедуру “виселення” УПЦ МП з Почаївської лаври

Московський Патріархат має договір про оренду Почаївської лаври до 2052 року. Угоду можна розірвати, однак місцева влада не має відповідних повноважень. За це мають узятися Міністерство культури і Кременецько-Почаївський історико-архітектурний заповідник.

Про це в коментарі для “Еспресо.Захід” розповів начальник управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій департаменту культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький.

Він каже, що механізми розірвання договору існують. Однак Тернопільська адміністрація не має повноважень займатися відповідним питанням, бо на їхньому балансі лише пам’ятки місцевого значення.

“Це не компетенція Тернопільської ОВА. Лавра була забрана на баланс Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. Це є структура Міністерства культури України”, – прояснює чиновник.

Як він розповідає, що близько 20 років тому храми передали в безоплатне користування чоловічому монастирю УПЦ МП. Однак про право власності московського патріархату на святині не йшлося. Це підтверджує і рішення Міністерства юстиції від 2018 року. Тоді спеціальна комісія скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) на релігійну організацію Почаївська Свято-Успенська Лавра.

“Фактично, наскільки я розумію, майно залишається на балансі заповідника, а отже, Міністерства культури. Просто воно перебуває в користуванні юридичної особи – чоловічого монастиря Свято Успенської Почаївської лаври. Механізми розірвати ці договори завжди є, це вам скаже будь-який юрист. Конкретно до цієї ситуації будь-які кроки може ініціювати лише Міністерство культури й заповідник, на балансі якого перебуває лавра”, – наголосив Ігор Кульчицький.

Зауважимо, що депутати Тернопільської обласної ради 21 грудня 2022 року звернулися до прем’єр-міністра України, голів Верховної Ради та СБУ і до генерального прокурора України щодо повернення комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври до державної власності.

Довідково

До комплексу споруд Почаївської лаври належать Свято-Успенський собор (1771-1782 року), Підземний храм на честь Йова Почаївського (1774 р.), Келії (1771-1780 pp.), Церква Всіх Святих, Архиєрейський дім, Надбрамний корпус (Святі ворота), Церква преподобних Антонія та Феодосія Печерських, Церква Похвали Пресвятої Богородиці (Тепла церква), Дзвіниця заввишки 65 м, будинок Почаївської духовної семінарії, храм на честь Великомучениці Варвари, Троїцький собор, каплиця на честь 400-річчя перенесення Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, Преображенський собор (2013 р.)