Тернополянам на замітку: квітневі магнітні бурі вдарять по самопочуттю

Магнітні бурі у квітні можуть доставити чимало клопоту, оскільки вони будуть затяжними та частими. Їхній рівень високий, а це означає, що нездужання зможуть відчути багато людей.

Магнітна буря 16-17 квітня буде затяжною. 16 квітня очікується сильний метеоудар до рівня G1. А 17 квітня буря піде на спад. Така хвиля теж може доставити немало клопоту зі здоров’ям.

Під час магнітної активності зверніть увагу на сигнали свого організму та намагайтеся більше відпочивати. Важливим аспектом є утримання від конфліктів, котрі можуть нанести удар вашій нервовій системі.