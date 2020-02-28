У тернопільському драмтеатрі втретє урочисто нагородять добровольців Тернопільщини

14 березня о 16.00 год. в Драмтеатрі ім..Т.Г.Шевченка відбудеться третя церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини», організаторами якої є Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Галичини та Тернопільська обласна рада.

У рамках церемонії буде нагороджено 15 добровольців (2 посмертно). Вперше на заході відбуватиметься військовий бал та буде представлена вистава “Запорожець за Дунаєм”. Вхід – вільний.

– Церемонія «Доброволець Тернопільщини» проводитиметься доти, допоки кожен тернополянин, хто першим став на захист держави, буде пошанований. Ці хлопці та дівчата дали найцінніше, чого потребувала держава, – час. Вони, прийнявши на себе перший удар, дали можливість провести мобілізацію, підготувати та озброїти армію. Ми не маємо права забувати подвиг українських добровольців. Маємо пошановувати живих та молитися за тих, хто відійшов у вічність, боронячи нашу державу. І церемонія «Доброволець Тернопільщини» – це, власне, і є частинка великої вдячності усім нашим добровольцям. Тернопільська обласна рада, депутатський корпус матимуть за честь допомагати та сприяти проведенню таких церемоній, – прокоментував голова обласної ради Віктор Овчарук.