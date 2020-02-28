З 1 березня тролейбус №5 курсуватиме за зміненим маршрутом

Уже цієї неділі, 1 березня, тролейбуси на маршруті №5 «Вул. Миру — вул. Київська — вул. Лесі Українки» розпочнуть курсувати за оновленим маршрутом.

Зокрема, відтепер електротранспорт курсуватиме через центр Тернополя (вул. Руську) не лише до 08:00 год. та після 16:30 год., як це було раніше, а впродовж усього дня. Це означає, що тролейбуси за маршрутом №5 будуть їхати через центр міста, не заїжджаючи на вул. Танцорова та вул. Живова (Ринок, Автовокзал) .

Водночас, через вул. Живова і надалі курсуватимуть тролейбуси на маршрутах №1 «Вул. Довженка — Ринок», №3 «Вул. Винниченка — ТРЦ «Подоляни»» (з 09:00 год. до 17:15 год.), №7 «Вул. Лесі Українки — вул. Бродівська — Ринок» (тільки будні), №8 «Вул. Леся Курбаса — Газопровід» та №9 «Вул. Корольова — Ринок».

Нагадаємо, незабаром у Тернополі запрацює і новий автобусний маршрут №21 та оновлений маршрут №35. Про дату запуску буде повідомлено додатково.

Сайт КП «Тернопільелектротранс»